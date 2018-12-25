Молодые люди в Московском районе оставили предсмертные записки и упали с многоэтажки

Тела мужчины и женщины обнаружили возле дома 61, корпус 1 на Варшавской улице в Московском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает АН “Оперативное прикрытие”.





Девушке было 22 года, молодому человеку - 25 лет. Предположительно пара упала с 21 этажа с общего балкона. Уточняется, что тела были обнаружены около 23:00. В ходе предварительного обыска, у погибших нашли две предсмертные записки.