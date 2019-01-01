Трехдневная рабочая неделя ждет россиян после новогодних праздников

Новогодние праздник, продолжительность которых была десять дней, завершаться в среду, 9 января. Об этом сообщают в Роструде. В связи с этим на этой неделе россиян ждет трехдневная рабочая неделя.





Продолжительные выходные в 2019 году также запланированы на март. Россияне в связи с празднованием Международного женского дня смогут отдыхать в первый месяц весны три дня.





Также, напоминают в Роструде, продолжительные выходные запланированы по традиции на майские праздники.