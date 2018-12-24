В канун Рождества спасатели час тушили пожар на Бухарестской

Ликвидировать пожар в двухкомнатной квартире спасателям удалось за час, сообщают в МЧС по Санкт-Петербургу. Спасатели отмечают, что информация о пожаре поступила 6 января в 21:29.





Горела двухкомнатная квартира в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, расположенная в доме 66, корпус 2 на улице Бухарестская. Как сообщают спасатели, пожар ликвидировали в комнате и коридоре. Общая площадь возгорания - 16 квадратных метров.





Ликвидировать возгорание удалось в 22:46. На выезде работали 12 спасателей и три единицы техники.