Путин и Беглов приняли участие в рождественской службе Спасо-Преображенского собора Петербурга

Президент России Владимир Путин прибыл в Петербург, чтобы принять участие в Рождественской службе Спасо-Преображенского собора, сообщают “РИА.Новости”.





Лидер государства уже принимал участие в службе этого собора в 2012 году. Он также сообщил, что именно в этом соборе был крещен. В службе приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.





Службу провел настоятель Спасо-Преображенского собора Николай Брындин. В ответ на подарок Владимира Путина - икону “Господь Вседержитель” - Брындин вручил подарок и президенту.