Погода в Петербурге 7 января: возможна метель, температура опустится до -5 градусов ниже нуля

В понедельник, 7 января, в Петербурге возможен осадки в виде мокрого снега и метель. Плохие погодные условия, предупреждают в МЧС по Ленинградской области, установятся и в Ленинградской области.





Температура воздуха в городе опуститься до -5 градусов ниже нуля. По данным сервиса “Яндекс. Погода”, по ощущениям на улицах города будет -10 градусов ниже нуля. В МЧС также предупреждают, что на следующий день, 8 января, помимо мокрого снега, возможен и мокрый снег.





Ветер в Петербурге в этот день будет достигать трех метров в секунду, влажность - 80%, давление - 763 мм рт. ст.