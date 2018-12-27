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Погода в Петербурге 7 января: возможна метель, температура опустится до -5 градусов ниже нуля
06:03
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