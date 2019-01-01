Перед рождественскими службами храмы Петербурга посетили сорудники МЧС





Работники ведомства на каждом объекте осмотрели пути эвакуации, проверили исправность пожарных сигнализаций, наличие огнетушителей и состояние электрооборудования. Также обратили внимание на подсвечники.





Напомним, что в рождественскую ночь у храмов будут дежурить пожарные.





Немного ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Казанском кафедральном соборе началось главное рождественское богослужение Петербурга. Около входа в собор столпились сотни людей . (Виктория Елисеева, GazetaSPb).

Накануне рождественских богослужений, 6 января, сотрудники МЧС Петербурга объехали с проверками 125 храмов, где ночью планируются праздничные службы. Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.