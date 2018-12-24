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В Казанском соборе Санкт-Петербурга началось рождественское богослужение

00:18
Тэги: рождество, казанский собор, путин
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Тэги: рождество, казанский собор, путин



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