В Казанском соборе Санкт-Петербурга началось рождественское богослужение

Рождественская служба началась 6 января в 23:00 в Казанском кафедральном соборе Петербурга, передаёт “Мойка78”. В этом году богослужение ведёт митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий.





Около собора столпились сотни православных, желающих попасть на службу. Однако в прадничную ночь, богослужения проходят и в иных храмах Северной столицы – в Исаакиевском и Сампсониевском соборах, в Александро-Невской Лавре.





Напомним, что Владимир Путин сейчас находится в Петербурге и, возможно, он посетит службу в Казанском соборе. Несколько часов назад президент уже побывал в детском хосписе Невского района и вручил юным пациентам подарки . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).







