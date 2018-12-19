К Юлии Чичериной из Петербурга переехал мейн-кун Мирон

Личный зоопарк талантливой российской исполнительницы Юлии Чичериной пополнился котом породы мейн-кун из города на Неве. Об этом певица сообщает в социальной сети Instagram. Также она отмечает, что коту скоро исполнится год и что его зовут Мирон.





“Мойка78” пишет, что Юлия является большой любитетельницей животных. Так, у нее дома живут семь собак, кот, олень, конь и степная рысь. Также сообщается что певица разводит крыс и занимается пчелами.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что домашние животные Петербурга получат электронные документы. Они будут использоваться при любых действиях с питомцами . (Виктория Елисеева, GazetaSPb).



