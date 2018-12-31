В Рождество в Ленинградской области будет бушевать метель





Также ведомство сообщает, что 8 января, помимо продолжающейся метели, возможен мокрый снег, который будет налипать на все возможножные поверхности.





Жителей и гостей Ленинградской области МЧС просит быть осторожнее на дорогах в связи со снежными заносами и возможной гололедицей.





Днем ранее Gazeta.SPb сообщала, что В первое воскресенье нового года температура в Петербурге упадёт до минус десяти, однако это не принесёт никаких аномальных или опасных климатических явлений. Возможна лишь лёгкая гололедица . (Виктория Елисеева, GazetaSPb).





В Рождество, 7 января, в Ленинградской области ожидается сильная метель. Об этом предупреждает ГУ МЧС по Ленинградской области.