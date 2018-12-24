Среденевековую башню в Выборге вновь открыли для посещений

С 6 января башня Святого Олафа в Выборгском музее-заповеднике снова открыта для посетителей после реставрации. Об этом сообщает “Мойка78” со ссылкой на портал ivbg.ru.



Башню можно посетить самостоятельно или с экскурсией. Экскурсионные группы собираются у замка каждые полчаса. Детям до 18 лет вход на территорию башни разрешён только в сопровождении взрослых.



Напомним, что смотровая площадка башни Святого Олафа расположена на высоте в 40 метров, поэтому администрация замка просит гостей рассчитывать свои силы.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что археологи в Выборге обнаружили часть стены исторического замка, который строили в 15 веке. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).