Мужчина в Сертолово пошёл в туалет и получил нож в бедро





Приятель пострадавшего рассказал, что мужчина пришёл к нему в гости в квартиру по улице Парковой в Сертолово Всеволожского района. Позже гость отошёл в туалет, а хозяин квартиры услышал крики. Он обнаружил пострадавшего в крови, при этом в квартире больше никого не было. Также отмечается, что раненый находился в состоянии алкогольного опьянения.





Подробности случившегося сейчас устанавливаются.





Ранее Gazeta.SPb сообщала, что В Петербурге задержали студента, который нанес ножевое ранение сотруднику полиции . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





В субботу, 5 января, в Токсовскую больницу привезли мужчину с колото-резаным ранением бедра, передаёт “Мойка78”.