Александринский театр покажет многообразие современного танца

8 января на Новой сцене Александринского театра пройдет фестиваль “Формы танца”, передает “Фонтанка”. Мероприятие начнётся в 17:00 и продлится до 22:00.





Сначала специалист по современному танцу поведёт лекцию “Тренды и люди”. Затем зрители смогут посмотреть фильмы о танце со всего света. Также гости смогут заглянуть в перфоманс-лабораторию и, конечно, увидеть живые выступления. Они пройдут в двух формах: привычный гала-вечер и специфический “партизанский” формат.



