Спикер петербургского парламента критично высказался о комедии про блокаду Ленинграда





Фильм является чёрной комедией и рассказывает о событиях, происходивших в блокадном Ленинграде. Картину выложили на YouTube 2 января. И лишь за одни сутки её посмотрело больше 200 тыс человек.





Макаров отметил, что хоть искусство и неистощимо в своём разнообразии, любые попытки спекуляций на тему блокады недопустимы.

По мнению спикера, это не просто дно, а путь в марианскую впадину безнравственности.





Напомним, что ранее неодобрительно о фильме “Праздник” высказались Сергей Боярский и Андрей Турчак.





Ранее Gazeta.SPb писала, что в Санкт-Петербурге установили закладной камень в честь жертв блокады . (Виктория Елисеева, GazetaSPb).





Спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров раскритиковал фильм “Праздник” режиссёра Андрея Красовского, пишет “РИА Новости”.