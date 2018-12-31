В Петербурге в четвёртый раз проведут ёлку для любителей мопсов





Мероприятие соберёт мопсов со всего Петербурга. Хозяевам песиков нужно будет нарядить их в духе “Великого Гэтсби”. Именно это произведение Фицджеральда становится темой вечеринки в этом году.





На “Мопсоёлку” помимо собак и их хозяев могут прийти все, кто желает.Отмечается, что для детей до семи лет вход бесплатный.





Каждого участника фестиваля 20 января будут ждать фотозоны, мастер-классы, фудкорт и ярмарка.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге зажглась самая высокая елка Европы . (Виктория Елисеева, GazetaSPb).

Фестиваль “Мопсоёлка” пройдёт в Петербурге 20 января в центре дизайна Artplay, передаёт “Мойка78”.