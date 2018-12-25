На Дворцовой площади в аварию попала карета, запряжённая лошадьми





Пользователи опубликовали фотографию, на которой видно “просевшую”, изрядно потрепанную карету и одиноко сидящего на козлах кучера. Люди активно прокомментировали случившееся, предложив вызвать МЧС или помочь грузовым конём.





Причиной произошедшего стала заснеженная дорога. Правоохранители сообщают, что инфомации о пострадавших не поступало.





Ранее Gazeta.SPb писала о подобном ДТП по-питерски. Тогда на Малой Морской улице карета, запряжённая лошадьми, не поделила дорогу с автобусом. Карету помяло транспортным средством, но в аварии никто не пострадал . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Вечером, 6 января, на Дворцовой площади в ДТП попала карета с парой лошадей. Об этом сообщают очевидцы в группе “Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург”.