В Петербурге могут официально разрешить творить уличным художникам





Вновь актуальным вопрос с легализацией уличного искусства становится после закрашивания граффити в центре Петербурга, пишет Четырбок. Также депутат отмечает, что не станет медлить с принятием соответствующего документа. Инициатива уже разработана и в ближайшее время будет внесена на рассмотрение городского парламента.





"Войну с искусством уже давно пора прекращать" – подчеркивает Денис Четырбок.





Напомним, что вчера на Невском проспекте появилось граффити с изображением девочки в школьной форме советских времен, наряжающей ёлку. Однако уже через несколько часов уличную картину закрасили коммунальщики . (Виктория Елисеева, GazetaSPb).





Петербургские парламентарии разрабатывают законопроект о легализации стрит-арта. Одним из авторов выступает Денис Четырбок. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте депутата.