В Приморском районе на пешеходном переходе сбили мать и ребёнка





Сообщается, что мать с ребёнком шли с “ватрушкой” и в ходе инцидента на неё и упали. Очевидцы также передают, что на место происшествия приехала скорая помощь.





О состоянии пострадавших сейчас ничего неизвестно. Подробности аварии устанавливаются.





В декабре Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Купчино на пешеходном переходе сбили пожилого человека. От полученных травм тот скончался на месте . (Виктория Елисеева, GazetaSPb).





Сегодня, 6 января, примерно в семь часов вечера в Приморском районе Санкт-Петербурга автомобиль сбил мать и ребёнка. Авария случилась на пешеходном переходе у дома №49 по Планерной улице. Об этом пишут очевидцы в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”.