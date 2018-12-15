Жители Петербурга считают, что пробки на КАД связаны с приездом Путина





Петербуржцы в социальных сетях пишут, что пробки связаны с приездом в Северную столицу президента. Из-за этого, по мнению жителей Петербурга, полиция перекрывает улицы.





Сообщается также, что в центре города тоже тяжело с дорожной ситуацией. Движение затруднено по Невскому и Лиговскому проспектам, по Большой Конюшенной улице, по набережной Фонтанки и по Садовой улице.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что Владимир Путин посетил детский хоспис в Невском районе Петербурга . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Сегодня, в рождественский сочельник, на КАД начала скапливаться масштабная пробка, пишет “Мойка78”. Сообщается, что закрыто внутреннее кольцо в районе Софийской улицы.