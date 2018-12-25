СКА в Хельсинки обыграл «Йокерит» со счетом 4:1



На 13-ой минуте первого периода СКА в меньшинстве открывает счет. Александр Дергачев в чужой зоне подобрал шайбу, обыграл защитника «Йокерита» и отправил шайбу в ворота Яниса.





Через 17 секунд финны сравнивают счет. Енсен отправил шайбу в ворота Хелльберга.





За две минуты до конца первого периода армейцы выходят вперед в счете. Николай Прохоркин в большинстве выехал на пятак и отправил шайбу в ворота «Йокерита». Ассистенты — Гусев и Хафизуллин.





За 16 секунд до окончания первого периода СКА делает счет 3:1. Николай Прохоркин с пятака оправляет шайбу в ворота хозяев и оформляет дубль. По результативному баллу получили Гусев и Якупов.





На первый перерыв команды отправились со счетом 3:1 в пользу СКА.

В начале второго игрового отрезка Александр Барабанов получил пас из-за ворот, точным броском отправил шайбу в ворота соперника и тем самым сделал счет на табло 4:1.





Второй период завершился со счетом 4:1 в пользу гостей. Третий период оказался безголевым.





Итоговый счет 4:1 в пользу СКА.





Следующий матч состоится восьмого января. СКА встретится с «Автомобилистом» в Екатеринбурге.





СКА обыграл «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1.