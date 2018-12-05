Станцию метро “Купчино” закрывали почти на час





Причиной случившегося стало то, что на платформе обнаружили бесхозную сумку. Однако, после того, как сотрудники спецслужб осмотрели подозрительный предмет и ничего опасного не обнаружили, “Купчино” сразу открыли.





Конечная станция синей ветки метро стала доступна для пассажиров уже 18:37.





В декабре Gazeta.SPb писала о том, что в Санкт-Петербурге закрыли станции станции метро “Гражданский проспект” и “Ленинский проспект”. Причиной этого также стали оставленные кем-то вещи. Закрытие произошло прямо в вечерний час-пик - это затруднило петербуржцам путь домой . (Виктория Елисеева, GazetaSPb).

















Сегодня, 6 января, в 17:30 станцию петербургского метро “Купчино” закрыли на вход и выход, передаёт ГУП “Петербургский метрополитен”.