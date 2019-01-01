В Ленинградской области прошли ежегодные “Рождественские встречи”





В этом году на мероприятии присутсвовали около 600 работников социальной сферы – врачи, педагоги, работники культуры. Для всех них была организована праздничная программа, посвященная году Театра.





В ходе вечера выступили артисты Мариинского театра и театра "Ла Скала" вместе с симфоническим оркестром. Они представили праздничную программу под названием “Мистерия Рождества”.





Напомним, что ежегодное мероприятие “Рождественские встречи” проводится по инициативе областного правительства.





Сегодня Gazeta.SPb сообщала, что на Рождество в Петербург приедет Путин . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Традиционное мероприятие “Рождественские встречи” прошло в Ленинградской области. Об этом сообщает правительство Ленобласти 6 января.