Путин в сочельник побывал в детском хосписе в Петербурге





Организация занимается тем, что помогает детям из Петербурга в возрасте от трех месяцев до 18 лет.

В хосписе Невского района числятся 250 юных петербуржцев. Их них 23 человека круглосуточно находятся в стационаре. Также при хосписе действует выездная патронажная служба – она занимается пациентами на дому.





Напомним, что "Детский хоспис" учредили в 2006 году - он вырос из одноимённого благотворительного фонда.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что

Сотрудники Президентской библиотеки поздравили с Новым годом подопечных детского хосписа в Ольгино.

Коллектив нарядил вместе с детьми елку съедобными украшениями . (Виктория Елисеева, GazetaSPb).





Вечером, 6 января, президент России Владимир Путин посетил детский хоспис в Невском районе Санкт-Петербурга, передаёт “РИА Новости”.