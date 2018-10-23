Мария Шарапова планирует восстановиться к турниру в Петербурге





Медведев отмечает, что к моменту соревнований Мария успеет восстановиться и травма не помешает ей играть.





Напомним, что осенью прошедшего года теннисистка получила тяжёлую трамву, из-за которой ей пришлось пропустить ряд международных соревнований, а также Кубок Кремля.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что нападающий футбольного клуба "Зенит" Артём Дзюба может сыграть в теннис на St. Petersburg Open . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Пятикратная обладательница “Большого шлема” Мария Шарапова сыграет в Петербурге в рамках теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Он начнётся 28 января и продлится до третьего февраля. Об этом сообщает “Мойка78” со ссылкой на слова генерального директора турнира Александра Медведева.