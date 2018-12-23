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Движение по Военно-Грузинской дороге частично восстановили

18:09
Тэги: грузия, грузовик, дорога
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Тэги: грузия, грузовик, дорога



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