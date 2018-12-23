Движение по Военно-Грузинской дороге частично восстановили





Напомним, что накануне Военно-Грузинская дорога была закрыта из-за схода лавины на грузинской территории. В результате на участке пути скопилось больше сотни различных автомобилей.





На днях Gazeta.SPb рассказывала о том, что пробки на границе Петербурга и Финляндии становятся круглосуточными. Для устранения сложной дорожной ситуации пограничное управление работает в усиленном режиме . (Виктория Елисеева, GazetaSPb).





Движение по Военно-Грузинской дороге открыто 6 января с ограничением для грузовых автомобилей. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Северной Осетии. Сейчас это ограничение действует на участке пути Владикавказ – населённый пункт Ларс на выезд из России.