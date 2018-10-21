Житель Петербурга, выигравший 500 млн рублей в “Русском лото”, пока не вышел на связь





Варвара Басанович, директор по маркетингу АО "ТК "Центр", объясняет, что выигравшие могли просто забыть проверить свои билеты или же отправились в путешествие. Также специалист отмечает, что зачастую победили не спешат объявляться, поскольку деньги слишком большие, как и волнение.





Напомним, что лотерейные билеты, по которым победителям удалось выиграть миллиард рублей, стоили всего 300 рублей в общей сложности.





На днях Gazeta.SPb рассказывала подробности об этой новогодней лотерее . (Виктория Елисеева, GazetaSPb).





Жители Свердловской области и Санкт-Петербурга, которые первого января выиграли миллиард рублей на двоих, до сих пор не вышли на связь, передаёт “Столото”.