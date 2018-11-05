В Калининском районе задержали мужчину, который пытался задушить свою сожительницу





Инцидент произошел в одном из домов по Светлановскому проспекту. Известно, что перед тем, как конфликт разгорелся, мужчина и женщина выпивали.





Также ГУ МВД сообщает, что подозреваемый не только пытался задушить пострадавшую, но и угрожал ей расправой.





Подозреваемый был задержан и отпущен под обязательство о явке. В отношении него возбуждено уголовное дело.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что жителя Петербурга приговорили у обязательным работам за то, что он угрожал убийством своей матери . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Первого января в отдел полиции по Калининскому району обратилась женщина 40 лет, передаёт ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Она рассказала, что накануне вечером её пытался задушить 36-летний сожитель.