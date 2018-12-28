Ремонт в Адмиралтейском районе обернулся находкой снарядов для гранатомета





Сообщается, что дом был нежилым, а боеприпасы обнаружили во время ремонтных работ за гипсокартонной стеной.





Полиция отмечает, что найденные снаряды предназначены для ручного противотанкового гранотомета советского производства РПГ-7. Боеприпасы после обнаружения незамедлительно вывезли на полигон для уничтожения.





Недавно Gazeta.SPb писала о жителе Парголово, который незаконно хранил и сбывал боеприпасы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело . (Виктория Елисеева, GazetaSPb).

Небольшой склад с боеприпасами для гранатомета нашли в подвале дома по Серпуховской улице в Адмиралтейском районе днем 5 января, передает “Мойка78”.