Коммунальщики уничтожили граффити с советским Новым годом в центре Петербурга





Тематический стрит-арт создал Паша Кас. Он изобразил в дверном проёме девочку в школьной форме советских времен, которая наряжает новогоднюю ёлку.





Вполне безобидная и вызывающая приятную ностальгию картинка не тронула коммунальщиков – они прошлись по граффити серой краской.





Пользователи социальных сетей в недоумении от этой ситуации. Кажется странным то, что коммунальщики не обращают внимания на надписи на стенах соседних домов, а граффити заметили так быстро.





Вчера Gazeta.SPb рассказывала о том, как появилось граффити с советским Новым годом на Невском проспекте . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Сегодня, 6 января, петербургские коммунальщики закрасили граффити, которое появилось на Невском проспекте только вчера, сообщает “Мойка78”.