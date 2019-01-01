Православные россияне готовятся к встрече праздника Рождества





С праздником Рождества Христова у православных в России связано множество традиций. Например, готовить сегодня сочиво – вареную пшеницу или рис с мёдом. Также люди снова дарят друг дорогу подарки, как и на Новый год.





Храмы украшают елочными ветвями и ставят в них своеобразные вертепы, как символ рождения Христа.





Сегодня Gazeta.SPb писала о том, что в этом году на Рождество в Петербург приедет Владимир Путин. Возможно, он посетит Казанский собор, где состоится главное Рождественское богослужение . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Православные службы пройдут в храмах России в ночь на понедельник, а также утром, передает “РИА Новости”.