Владельцев дач обязали сообщать о перестройке домов на своих участках





С первого марта 2019 года желающим изменить что-то в пределах своего дачного участка необходимо будет подать уведомление в местную администрацию. После этого власти проверят, соблюдены ли требования Градостроительного кодекса и передадут документы в Росреестр.





Напомним, что новшества были внесены в Градостроительный кодекс законом от 4 августа 2018 года.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Георгий Полтавченко обратится к главе Росреестра с просьбой соблюдать в Петербурге сроки регистрации прав на имущество . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Росреестр обязал дачников уведомлять власти о предстоящей реконструкции дома на участке или о возведении новых построек, передаёт РБК.