В Мариинском театре покажут балет “Спящая красавица”





Это будет сделано в честь юбилея народной артистки СССР Габриэлы Комлевой – ей исполняется 80 лет. Балерина сама выбрала именно этот балет, поскольку, как она объяснила, это было первое выступление, где она станцевала главную партию.





Напомним, что Габриэла Комлева посвятила Мариинскому театру 32 года. За это время она успела исполнить все классические партии, но роль Спящей Красавицы для неё осталась особенной.





Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Михайловский театр поставил балет " Чиполлино ". (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Сегодня, 6 января, в Мариинском театре Петербурга дадут балет “Спящая красавица”, передает “Мойка78”.