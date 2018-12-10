Следователи выясняют обстоятельства жестокого убийства мужчины в Ленобласти

По подозрению задержан 34-летний мужчина.





По версии следствия, в ночь на 6 января подозреваемый вместе со своей сожительницей и общим знакомым находились в комнате общежития, расположенного на одной из улиц города Сясьстрой Волховского района Ленобласти. В ходе совместного распития алкогольных напитков между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес несколько ударов ножом в область шеи и тела своего гостя. Для того, чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый расчленил тело погибшего мужчины и оттащил его фрагменты недалеко от своего места жительства, к соседнему общежитию.













Фото: Baltphoto Ранее сообщалось о том, что мужчина на Светлановском про спекте пытался убить свою сожительницу. (Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: Baltphoto

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту убийства 28-летнего жителя города Сясьстрой, сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете по Ленобласти.