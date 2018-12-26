«Звуки такие, будто война началась, танки по городу ездят». Жители улицы Рубинштейна жалуются на шум от снегоуборочной техники по ночам





Борьба со снегом ведется в ночное время суток, чтобы не создавать препятствия днем водителям и пешеходам. В комитете по благоустройству сообщили, что есть регламент и согласно ему уборка снега должна проводиться ночью. Однако от этого страдают местные жители.





«Дорогие соседи! Как вам колыбельная? Одного не понимаю - это надо делать в час ночи? У меня окна во двор, звуки такие, будто война началась, танки по городу ездят», - пишет жительница Рубинштейна.









По словам местных жителей "концерт" длился шесть часов. В итоге, как отметили жители Рубинштейна, снег и наледь все равно остались.





Жители улицы Рубинштейна жалуются на «ночной концерт» в исполнении снегоуборочной техники.