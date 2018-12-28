В массовом ДТП на Планерной улице пострадали дети (видео)

На Планерной улице около гипермаркета «Лента» столкнулись пять автомобилей, среди которых было такси.











По словам очевидцев, в результате ДТП пострадали дети. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и скорая.





«Просто надо на выезде с парковки поставить знак «только направо»

А кому надо налево- то через Ситцевую по светофору можно выезжать

Больше половины аварий бы не было. Пострадавшим- выздоровления!», - пишет пользователи Сети.





В Приморском районе произошло ДТП с участием пяти автомобилей.