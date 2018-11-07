Жители Петербурга против парковки на площади Академика Лихачёва

В результате опроса стало известно, что большинство жителей против парковки на площади из-за шума и общего дискомфорта.





Участники опроса предлагают убрать неконтролируемую парковку на площади или, в качестве альтернативы, упорядочить её, сделав платные места для парковки.





Кроме того, участники опроса отметили, что к ближайшему скверу сложно подойти из-за нехватки пешеходных переходов.





Серди плюсов территории были названы архитектура и местоположение площади.













Фото: "Красивый Петербург" Ранее сообщалось о том, что з а 9 месяцев 2018 года платная п арковка принесла Петербургу на 31 млн рублей меньше, чем за весь 2017 год. (Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: "Красивый Петербург"

Жители Петербурга хотят видеть на площади Академика Лихачёва сквер или пространство для прогулок, сообщили Gazeta.SPb представители движения «Красивый Петербург».