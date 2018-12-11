На Московском проспекте «Нива» на пешеходном переходе сбила мужчину

Инцидент произошел утром шестого января рядом с домом № 128 на Московском проспекте.





По предварительным данным, 56-летний мужчина переходил дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода. В этот момент его сбила «Нива», за рулем которой находился 28-летний водитель. Пострадавший был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.





По факту случившегося проводится проверка.





Ранее сообщалось о том, что полиция выясняет обстоятельства ДТП в Ленобласти, в результате которого погибли четыре человека, в том числе и ребенок. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

В Московском районе Петербурга «Нива» сбила мужчину на пешеходном переходе, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.