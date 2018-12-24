Путин приедет на Рождество в Петербург

Президент России Владимир Путин на Рождество посетит один из храмов Северной столицы,





Как сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви, Путин может посетить Казанский собор в ночь с 6 на 7 января.





Кроме того, информацию об этом подтвердил журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов. «Владимир Путин сегодня приедет на Рождество в один из храмов Северной столицы. Но в этом году Рождественская программа президента не ограничится посещением праздничной службы», - говорится в сообщении в Telegram-канале.





В прошлом году президент России приезжал в Северную столицу на Рождество. Тогда он посетил церковь Святых и Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.





Отметим, что главное Рождественское богослужение Петербурга состоится в Казанском кафедральном соборе в ночь с 6 на 7 января. Богослужение возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Начало - 6 января в 23:00 по московскому времени.



