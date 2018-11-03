На Варшавской улице два молодых человека разбились, упав с большой высоты





Как сообщили в правоохранительных органах, шестого января у дома номер 61 на Варшавской улице были найдены тела двух молодых людей 22 и 25 лет. Выяснилось, что они разбились, упав с высоты, предположительно, с балкона. У погибших были найдены предсмертные записки.





По факту случившегося проводится проверка.





Сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели двух молодых людей в Московском районе Петербурга.