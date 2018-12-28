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Фанаты Кокорина соберутся у «Газпром Арены», чтобы поздравить его с Рождеством
12:58
Тэги: Газпром арена, александр кокорин, рождество
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