Фанаты Кокорина соберутся у «Газпром Арены», чтобы поздравить его с Рождеством

Мероприятие должно состояться 16.00 седьмого января. Его главной целью является поздравление футболиста с Рождеством.





При этом организаторы отмечают, что флешмоб не является митингом, а также призывают всех участников воздержаться от каких-либо лозунгов и плакатов.





Напомним, по версии следствия, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин напали на двух чиновников и водителя телеведущей в Москве. Тверской суд принял решение оставить их под арестом до 8 февраля следующего года.





У стадиона «Газпром Арена» пройдет флешмоб в поддержку нападающего«Зенита» Александра Кокорина.