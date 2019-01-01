Рядом с СИЗО в Ленинградской области нашли тело мужчины с водкой и банкой супа

Как сообщили в правоохранительных органах, труп был обнаружен пятого января в первом часу дня в СНТ Предпортовец в Виллозском Городском Поселении. Рядом с телом лежала сумка, в которой были найдены банка с супом и бутылка водки объемом 0,25 литра.





Погибшим оказался житель Петербурга. Ему было 66 лет. Причина смерти пока не установлена. Проводится экспертиза.





Ранее сообщалось о том, что в социальных сетях обсуждают трупы в квартире Приморского района Санкт-Петербурга. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Накануне на обочине дороги в сторону СИЗО №6 в Ленобласти нашли тело мужчины.