Главное Рождественское богослужение Петербурга состоится в Казанском соборе





Богослужение возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.





Начало - 6 января в 23:00 по московскому времени.





Отметим, что в отличие от православного праздника Пасхи, богослужение в Рождество пройдет не во всех храмах Петербурга. В ночь с 6 на 7 января службы в честь Рождества Христова пройдут в Сампсониевском и Исаакиевском соборах, в Александро-Невской Лавре, в Феодоровском соборе в память 300-летия Дома Романовых, в Константино-Еленинском и Воскресенском Новодевичьем монастырях.



Отметим, в Рождество президент России Владимир Путин посетит один из храмов Петербурга.













Фото: Санкт-Петербургская митрополия Русской православной церкви. Ранее сообщалось о том, что м итрополит Варсонофий освяти л придел святой Екатерины в Исаакиевском соборе.(Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото:

Главное Рождественское богослужение Петербурга состоится в Казанском кафедральном соборе в ночь с 6 на 7 января, сообщается в Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви.