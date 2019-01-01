Мужчина на Светлановском проспекте пытался убить свою сожительницу

В полицию обратилась 40-летняя женщина и рассказала о том, что ее 36-летний сожитель около одного из домов на Светлановском проспекте, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта пытался ее задушить и угрожал расправой.



Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством". Подозреваемый уже отпущен под обязательство о явке.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники полиции Центрального р айона задержали жителя Петербурга по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью своему оппоненту, (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Полиция Калининского района задержала подозреваемого в угрозе убийством, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.