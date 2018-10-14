Житель Петербурга вонзил нож в мужчину на Невском проспекте





Инцидент произошел в центре Петербурга.

Сообщается, что на Невском проспекте между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого задержанный ранил ножом 52-летнего оппонента. Пострадавшего доставили в больницу. Пока о его состоянии ничего неизвестно.





Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".





Ранее сообщалось о том, что мужчина, находящийся в федера льном розыске, попал в больницу с ножевым ранением в живот в Красносельском районе. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Сотрудники полиции Центрального района задержали жителя Петербурга по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью своему оппоненту, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.