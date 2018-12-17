Mercedes стоимостью четыре млн рублей угнали с парковки ТРЦ на Пулковском шоссе

В полицию Московского района обратился 37-летний мужчина и сообщил о том, что с парковки торгово-развлекательного комплекса на Пулковском шоссе у него угнали Mercedes-Benz стоимостью четыре млн рублей.





Сейчас проводится проверка, полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.





В Петербурге сотрудники полиции проводят проверку по факту хищения Mercedes-Benz, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.