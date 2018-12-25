СКА сыграет с «Йокеритом» в Хельсинки





В этом сезоне команды уже встречались два раза. В обоих матчах армейцы одержали победу над джокерами (4:3 и 6:2).





Матч состоится в Хельсинки в 17.30 по московскому времени.





СКА занимает второе место в Западной конференции, имея в своем активе 70 очков. Следом идет «Йокерит» с 64 очками.





Напомним, в прошлом матче СКА обыграл минское «Динамо» со счетом 2:0.



Ранее сообщалось о том, что Ранее сообщалось о том, что СКА во Владивостоке обыграл « Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 3:2 (ОТ). (Майя Брик, Gazeta.SPb)

СКА сыграет с «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.