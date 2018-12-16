В Калининском районе полыхали бесхозные бараки (видео)





«Горят постройки на углу Гжатской и Гидротехников. Пожарные и скорая на месте», - рассказали очевидцы.





Сообщение о пожаре на Гжатской улице, 22/1 поступило в 6:43. Пожарные потушили огонь в 8:06.





В ликвидации пожара были задействованы 25 человек и шесть единиц техники, сообщили в МЧС.











От бесхозных бараков ничего не осталось. О пострадавших не сообщалось. С огнём боролись 25 человек и шесть единиц техники.















Фото: "ДТП и ЧП Петербурга" Ранее сообщалось о том, что из горящей квартиры на Васильевском острове спасли двух человек. (Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Калининском районе Петербурга ночью горели постройки.