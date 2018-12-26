Автобус с туристами из Петербурга застрял на границе с Белоруссией













«Автобус с петербургскими туристами сломался на границе с Белоруссией. Кое-как дотянули до ближайшей заправки на территории России и теперь ждём "вызволения" из плена», - рассказали пассажиры.

В автобусе находились около 50 человек. Туристы возвращались из рождественского тура по белорусским достопримечательностям.





По словам пассажиров, представители турфирмы предложили ждать автобус либо из Пскова или Петербурга, но в течение какого времени прибудет новый автобус не уточнили.





Позже один пассажир сообщил о том, что в шестом часу утра подъехал сменный автобус из Пскова.





«Ехал очень долго, так как в районе села Опочка занесло дорогу и автобусу было не пробиться через снег. Надеюсь, ближе к обеду будем в Питере», - рассказал он.





Ночью автобус с туристами из Петербурга сломался на границе с Белоруссией.