В Приморский район наведалась лисица (фото)

Очевидцы отметили, что лисица погуляла немного по улице вблизи домов и убежала.











"В Приморском районе( туристская улица) 2:30 ночи, гуляет лисица прям около дома. Звуков боится , удалось заснять пару видео, дальше она двинулась за переезд в сторону улицы Савушкина", - сообщили очевидцы.





Пользователи сети предложили, что лисица, вероятно, появилась в городе в поисках еды.





"Ничего удивительного, леса в области вырубают, есть хочется, страшно, вот и бегут звери", - отметил один комментатор.













Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Петербург" Ранее сообщалось о том, что в Павловске водителей напугал выбежавший на дорогу волк. (Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Петербург"

В Приморском районе жители Петербурга заметили лисицу.