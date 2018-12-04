В Петербурге ребенок упал с качелей и попал в больницу





В полицию Приморского района из городской больницы поступило сообщение о госпитализации шестилетнего ребенка с травмами. По предварительной информации, накануне на детской площадке около одного из домов на проспекте Авиаконструкторов мальчик упал с качелей.





Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.





Ранее сообщалось о том, что по недосмотру родителей два маленьк их ребенка наглотались воды и попали в больницу в Петербурге.(Майя Брик, Gazeta.SPb)

В Петербурге сотрудники полиции проводят проверку по факту госпитализации ребенка в больницу, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.