Из горящей квартиры на Васильевском острове спасли двух человек

Пожар произошел в двухкомнатной квартире на Наличной улице.

Сообщение о пожаре поступило в 23:41. Спасателям удалось справиться с пожаром за час.





В комнате площадью 19 квадратных метров обгорела обстановка на площади два квадратных метра. Из помещения вывели двух человек. О пострадавших не сообщается.



Причина возгорания на данный момент неизвестна.





Ранее сообщалось о том, что в Калининском районе Санкт-Петербур га пожарные более часа боролись с огнем в НИИ. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Сегодня ночью в Василеостровском районе Петербурга был пожар, сообщили в главном управлении МЧС РФ по Петербургу.